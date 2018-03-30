Трудно объяснить, почему нас привлекают одни люди, но не интересуют другие. И, хотя, сложно предрекать потрясающую ночь любви с тем, с кем вы даже не целовались, существуют некоторые признаки того, что между вами невероятная сексуальная химия, пишет со ссылкой на .

Вот они:

Вы чувствуете физическую тягу

Если вы обнаружите постоянное физическое притяжение друг к другу, ожидайте острых ощущений в постели. В то время как физической тягой друг к другу может быть сложно управляемой, это определенно знак того, что у вас будет огненный секс.

Вы постоянно боретесь с тем, чтобы не распускать руки

Когда вы держитесь за руки и вас тянет поцеловаться, ласкать друг друга — у вас отличная химия. Это знак того, что вы хотите быть связаны. Если вы наслаждаетесь ночной прогулкой с партнером, которого вам предстоит поцеловать, обратите внимание на искру, когда его рука задерживается в вашей на секунду дольше, чем необходимо, или вы понимаете, что ищете любой предлог, чтобы прикоснуться к нему, это, непременно, знак невероятного физического притяжения.

Вы продолжаете ловить взгляды друг друга

Нет ничего более возбуждающего, чем встречаться с кем-то взглядом и чувствовать приятное тепло внизу живота. Когда вы ловите взгляды друг друга и визуально даете понять, на сколько хотите друг друга, независимо от того, где находитесь — в комнате или в поезде-метро — это сексуальные способы, с помощью которых вы демонстрируете свою химию.

Вы застряли в сознании друг друга

Представьте, что вас так физически влечет друг к другу, что лишь одна мысль о партнере заставляет ваше сердце биться быстрее. Когда вас действительно кто-то привлекает, вы не можете перестать думать о нем. Вы мечтаете о том, чтобы быть с ним постоянно, вас посещают фантазии с его участием, и вы планируете, что хотите сделать с ним, когда не рядом. Это также знак сумасшедшей сексуальной химии.

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