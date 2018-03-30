Организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) обратилась в МВД с просьбой проверить законность функционирования храма Украинской православной центры Московского патриархата (УПЦ МП) в помещении комитетов Верховной Рады, сообщил в пятницу гендиректор КИУ Алексей Кошель.

"Комитет избирателей Украины" — общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.

"Обратились с официальным письмом в Министерство внутренних дел относительно незаконного функционирования так называемого храма УПЦ (Московский патриархат) в помещении комитетов Верховной Рады по адресу ул. Садовая 3а.

Просим провести проверку и принять законные меры реагирования по факту захвата помещения административного здания и нанесения вреда государству", — написал Кошель на своей странице в Facebook.

В КИУ считают, что культовое заведение УПЦ функционирует незаконно, с нарушением действующего законодательства Украины.

"Кроме этого, за восемь лет функционирования так называемого храма государству мог быть нанесен убыток из-за неуплаты средств за пользование помещением, электроэнергией и другими коммунальными услугами", — заявил Кошель.

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