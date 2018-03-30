28 марта состоялась презентация книги Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости». Книга позволяет понять суть казахстанской модели развития, логику принятия политических и экономических решений.

Презентуя книгу, Посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев подчеркнул особую историческую роль Назарбаева в становлении и развитии казахстанской государственности. Дипломат отметил, что благодаря выверенной политике Назарбаева, Казахстан состоялся как успешное государство со стабильной политической системой и рыночной экономикой, информирует svodka.net.

Украинские академические и экспертные круги высоко оценили книгу Назарбаева, отметив успехи Казахстана на международной арене, важность укрепления дружбы и сотрудничества Казахстана с Украиной.

Комментируя книгу, вице-президент НАН, академик Сергей Пирожков отметил, что поступательное и динамичное развитие Казахстана, во многом, обеспечивается способностью Назарбаева формулировать стратегические цели и задачи, механизмы их достижения. Также он тонко чувствует изменения мировых тенденций, оперативно адаптируя к ним внутренние процессы.

По мнению президента Национальной академии педагогических наук, академика Василия Кременя, в самом названии книги — «Эра Независимости» заложен глубокий философский смысл развития казахстанской модели государственности под лидерством Назарбаева. А одним из ключевых компонентов успеха Казахстана является системное мышление Назарбаева, его выверенные решения.

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Председатель духовного управления мусульман Украины, шейх Ахмед Тамим назвал новую книгу «зеркалом народа Казахстана» и отметил, что Казахстан является примером сохранения межрелигиозного и межэтнического согласия.

Президент Украинской ассоциации внешней политики, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Хандогий отметил, что Казахстан за короткий период времени органично вошел в глобальную систему международных отношений. А благодаря конструктивному характеру внешней политики, выстроил равноправные отношения с соседями и ведущими мировыми странами.

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