В Верховной Раде Украины сегодня нет ни оппозиции, ни законной коалиции: нехватку депутатов в большинстве компенсируют представители “Оппозиционного блока”, поддерживая нужные власти инициативы. Такое заявление в эфире программы “Большой вечер” телеканала NewsOne сделал народный депутат и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович.

“В 2014 году я был убежден, что юго-восток страны должен быть представлен единой силой, которая пойдет на выборы и победит. Но потом, когда "Оппозиционный блок" впервые поддержал бюджет Яценюка, боясь тюремного заключения бывших "регионалов" в постмайданный период, а далее стали системно голосовать за все инициативы Банковой — бюджет Гройсмана, судебную реформу и т. д., я от них отвернулся. Я не могу предавать интересы своих избирателей. Все, кто сидит в парламенте, голосуют с властью и называют себя "Оппозиционным блоком", должны понять, что это выдумка. Безмолвная, мычащая, голосующая с провластными фракциями — это не оппозиция”, — убежден народный депутат.

По мнению политика, нынешний парламент не справился с задачами, которые поставили перед ним украинцы, следовательно все народные избранники, которые считают себя оппозицией, должны сложить с себя полномочия и пойти на перевыборы.

“Я подготовил 92 законопроекта, которые действительно могли бы изменить жизнь в стране к лучшему, но их не выносят в сессионный зал, потому что я не угоден власти, не голосую по их указанию. Итак, если я в Верховной Раде не могу провести ни один закон, не голосую за провластные, то мое бытие там теряет смысл. Я не могу дать избирателям то, зачем они меня туда делегировали. В этой связи я поднимаю вопрос: а нужен ли мне этот мандат? Я предлагаю тем, кто действительно считает себя оппозиционерами, принять единственное правильное решение — сложить 150 мандатов, чтобы не быть частью стада”, — призвал Вадим Рабинович.

Политик подчеркнул, что парламент нынешнего созыва не должен продолжать свою деятельность, поскольку он не принимает законы, которые облегчали бы жизнь украинцев.

“Я готов по решению партии первым сдать свое депутатское удостоверение, дать пример другим и вместе сделать шаг к перезапуску работы законодательного органа. Парламент, в котором нет коалиции, который так и не отменил депутатскую неприкосновенность, не имеет право на существование!” — констатировал политик.

Лидер партии “За життя” также напомнил о намерении изменить правила формирования состава правительственных структур и отношение политиков к предвыборным обещаниям.

“Нам нужно уйти от сегодняшнего принципа формирования власти. Все 27 лет независимости победители парламентских и президентских выборов формулировали команду по принципу "свой-чужой". Я считаю, что мы должны поступать иначе, и поэтому после победы партии "За життя" на выборах мы будем руководствоваться исключительно профессиональными качествами при назначении на важнейшие государственные посты”, — заверил парламентарий.

Он убежден, что для выхода из кризиса Украине необходимы эффективные менеджеры-управленцы.

“Только хорошие менеджеры во власти, специалисты своего дела и отличные переговорщики смогут вывести нашу страну из кризиса. А я как руководитель победившей партии обещаю, что не буду занимать ни один государственный пост, а буду следить за выполнением предвыборных обещаний и формированием добросовестной и компетентной команды”, — резюмировал Вадим Рабинович.

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