Последние несколько недель в мире разворачивается нешуточный скандал вокруг ситуации, которая сложилась c социальной сетью Фейсбук.

Стало известно, что частная английская компания Cambridge Analitica, которая использует технологии глубинного анализа данных (в частности, данных соцсетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете, воспользовалась данными 50 миллионов (!) пользователей ФБ в ходе предвыборной компании Дональда Трампа.

Поскольку скандал с харрасментом уже ослаб, людям понадобились другие поводы для волнений. И эта новость миру пришлась впору.

Как только о проблеме рассказала американская пресса, народ стал массово удалять свои аккаунты в ФБ. Самые же прыткие уже успели подать в суд, обвинив соцсеть в нарушении принципов конфиденциальности персональных данных.

Одним из первых, кто объявил войну ФБ, стал создатель WhatsApp Брайан Эктоб – в своем твиттере он призвал всех пользователей Фейсбука удалить свои странички. Этот призыв вылился в результате в кампанию под хэштегом #deletefacebook.

Твитт Эктоба увидел один из самых популярных людей в мире и, упс! — стал выяснять, что такое Фейсбук. Тут же нашлись люди, которые просветили его и заодно напомнили, что в ФБ у Маска имеются странички Tesla и SpaceX у каждой из которых почти по три миллиона подписчиков. Через какое-то время странички исчезли.

Вслед за Илоном Маском в бой с соцсетью вступил… Playboy. Компания удалила свои аккаунты и стала раздавать налево и направо комментарии в лице Купера Хефнера — сына основателя империи Playboy Хью Хефнера. Хефнер-младший вспомнил все обиды на соцсеть, которая из-за своих строгих правил (видимо, речь идет о запрете публиковать в ФБ «сиськи») мешал Playboy — а-я-яй — «выразить свои ценности на Facebook».

Компания Playboy немного попиарилась, сообщив, что из тех 50 миллионов, чьи данные были вероломно использованы, 25 миллионов являются подписчиками странички Playboy в ФБ. После чего благополучно страничку удалили.

Все бы ничего, но акции Facebook на бирже стали быстро падать в цене – как сообщает западная пресса, за неделю соцсеть подешевела на 58 миллиардов долларов. Из-за скандала также произошел отток рекламодателей. И тут Марку Цукербергу (основателю Facebook) пришлось привселюдно покаяться — в интервью телеканалу СNN он извинился за то, что не оправдал доверия пользователей. Цукерберг также признал, что его компания совершила несколько ошибок, которые и сделали ситуацию с Cambridge Analytica возможной.

До сих пор неясно, какую же именно информацию о 50 миллионах пользователей удалось получить Cambridge Analytica. Скорее только, это результаты многочисленных опросов в ФБ, которые предлагаются пользователям в виде тестов. Специалисты утверждают, что даже самые безобидные из них дают возможность сторонним компаниям собирать личную информацию. И видимо, когда Цукерберг говорил об ошибках, речь шла о слишком широком круге информации, дозволенной для доступа посторонним. Речь ведь идет не о вашем годе рождения, а о ваших предпочтениях и настроениях, — бесценные данные как для рекламодателей, так и аналитиков предвыборных штабов, благодаря которым можно манипулировать миллионами.

В силу сложившейся патовой ситуации компании Facebook пришлось в срочном порядке начать шевелиться и во всеуслышанье искать средства для обеспечения более надежной защиты личных данных своих пользователей. По слухам, уже в ближайшие месяц-два в Фейсбуке может быть упрощен контроль пользователями своей персональной информации, а также упрощена процедура изменения настроек конфиденциальности.

Кстати

Кто такие эти Cambridge Analytica?

Частная английская компания возникла в 2013 году. Cambridge Analytica занимается сбором данных о пользователях Интернета и соцсетей, составлением их психологических портретов и разработкой персонализированной рекламы.

Алгоритмы, лежащие в основе технологий, по большей мере разработаны ученым-психологом из Кэмбриджа Михаилом Косинским. Его модель помогла лучше узнавать личность испытуемого с помощью 10 изученных «лайков», это позволило создавать «психологический портрет», который давал возможность раскрыть все черты характера изучаемого человека.

В 2014 году специалисты Cambridge Analytica принимали участие в 44-х избирательных кампаниях в США. В 2015 году компания начала участвовать в президентской гонке в США с поддержки избирательной кампании сенатора-республиканца Тэда Круза, а в 2016 году, после выхода Круза из президентской кампании, переметнулась к Трампу.

Поговаривают также, что специалисты CA предположительно оказали влияние на итоги голосования по выходу Великобритании из Евросоюза.

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