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Ада не существует: Папа Римский сделал скандальное заявление
30.03.2018 13:07
Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует, а души грешников просто исчезают".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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