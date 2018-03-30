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Ада не существует: Папа Римский сделал скандальное заявление
30.03.2018 13:07
Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует, а души грешников просто исчезают".
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Теги:
общество
события
украина
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