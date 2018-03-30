Первыми жертвы аферистов стали жители Черкасс, пишет со ссылкой на .

В Черкассах появилась новая схема мошенничества. Аферисты узнают номер телефона, к которому привязана банковская карта, и обращаются в отделение оператора мобильной связи для получения дубликата сим-карты.

Дубликат выдают, когда человек может назвать номер, на который чаще только звонит абонент. Например, это может быть номер матери, мужа, жены. А также, сумму последнего пополнения, как правило, аферисты сами пополняют счет накануне на 5-10 грн, сообщает .

После этого SIM-карту в телефоне владельца блокируют, а у них - активируют. Затем они делают требование в Приватбанк на пароль от "Приват24". Повышают кредитные лимиты и снимают все средства - частные и кредитные.

От новой аферы пострадала черкасская семья Александра Филькова. По его словам, мошенники обманули их на 38 500 грн. Пострадавшие уже обратились в правоохранительные органы.

"На сегодняшний день нам известно более 20-ти случаев за последнее время и люди продолжают обращаться. Людей загоняют в долги с процентами. Деньги воруют кредитные", - говорит Александр.

Мужчина возглавил инициативную группу пострадавших от мошенников, обратился в банк и мобильного оператора, а также к городским избранникам, чтобы те подняли проблему на ближайшем сессионном заседании.

"Большинство банковских операций для комфорта клиентов выполняются с помощью финансового номеру телефона. Но номер мобильного, что указывает клиент как финансовый, не входит в компетенцию банка, ведь данная услуга предоставляется исключительно оператором мобильной связи, который должен проводить замену SIM-карты при наличии паспорта владельца", - комментирует руководитель пресс-службы Черкасской областной дирекции Приватбанка Наталья .

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