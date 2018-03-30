Пранкер попросил предоставить детей для рекламного ролика с Путиным, где тот будет выводить детей из еще дымящегося здания ТЦ

Об этом на своей странице в ФБ пишет «Миротворец», информирует svodka.net.

Пранкер Вольнов позвонил московскому попу в Кемерово и предложил откат за отпевание сожженных в ТЦ. Поп согласился.

Потом Жека позвонил производителям гробов в Кемерово и предложил откат за большой заказ. Они согласились.

Потом он позвонил в администрацию Кемерово и сказал, что в связи с приездом Путина все свечи и игрушки, которые принесли люди к месту трагедии необходимо убрать. Они пришли, сгребли все в кучу и убрали. И российская биомасса промолчала.

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А потом Жека позвонил в детский дом в Кемерово и попросил предоставить детей для рекламного ролика с Путиным, где тот будет выводить детей из еще дымящегося здания ТЦ, а последние, присыпанные пеплом, будут говорить: спасибо, дядя Вова — мы с тобой. И руководство детского дома согласилось, попросив уладить этот вопрос со своим руководством.

Сатана там правит бал.

Но зато все эти дни на России с экранов ТВ и СМИ не сходит тема Миротворца, который возмутился жестоким обращением россиян с животными и тема Вольнова, который обнажил всю гниль России и морального убожества ее народонаселения, принесшего беду в наш дом и уже четвертый год убивающего наших граждан.

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