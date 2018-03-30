Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что просьба журналистки Ксении Собчак об освобождении украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова создает "фон для благоприятных условий", но он пока не знает, какое решение примет президент России Владимир Путин. Медведчук: Человека, который находится под следствием, освободить сложно Фото: ЕРА По словам Медведчука, это, вероятно, увеличивает шансы на их освобождение, при этом "по поводу освобождения Сенцова к президенту России обращались и творческие союзы".Он добавил, что "это все, наверное, создает фон для благоприятных условий", но он не знает, "как на это отреагирует Путин".Отвечая на вопрос, приблизит ли будущий приговор суда украинскому журналисту Роману Сущенко его возможный обмен, руководитель "Украинского выбора" ответил, что по поводу Сущенко переговоры ведутся уже давно.По его словам, "дело там не такое большое, как я помню, обвинение не слишком громоздкое", а "получение приговора по его делу создаст предпосылки для возможного обмена".Медведчук заявил, что Сущенко может быть и оправдан, "но человека, который находится под следствием, освободить сложно".Собчак на встрече с Путиным 19 марта передала ему папку с именами и фамилиями 16 политзаключенных и попросила президента помиловать их.В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.14 июня 2016 года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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