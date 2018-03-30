Канада пока не собирается отменять визы для граждан Украины, поскольку она не отвечает необходимым критериям для введения безвизового режима.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет «Поддержка Канадой Украины во время кризиса и вооруженного конфликта», подготовленный Постоянным комитетом по национальной обороне Палаты общин Канады.

«Правительство Канады настроено приветствовать всех настоящих посетителей и облегчать им путешествие, но на данный момент активно не обдумывает пересмотр визовых требований к Украине», — говорится в сообщении правительства Канады.

В этой связи сказано, что визовые требования Канады являются нормой для граждан большинства стран. Также говорится, что «визовые требования Канады являются наиболее эффективным инструментом одновременно для выявления и сдерживания нелегальной миграции».

«Решение об отмене или введении визовых требований принимаются с учетом каждого конкретного случая и основываются на тщательном всестороннем правительственном анализе, определенном в визовой политике Канады», — заявляют канадские чиновники.

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«Эти критерии учитывают социально-экономические условия страны, миграционные тренды, репутацию по соблюдению прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, возможности пограничного контроля и ситуацию с безопасностью. Отмена виз осуществляется в соответствии с оценкой, когда преимущества от этого для канадцев и канадских интересов превышают риски», — заявляют в правительстве Канады.

Также сказано, что Канада не отменяет визы на взаимной основе, не имеет исключений для освобождения от визовых требований специфических групп посетителей, в том числе лиц, имеющих дипломатические паспорта или бизнесменов.

В то же время, отмечается, что правительство Канады внимательно следит за ситуацией в Украине, но «пока не планирует пересматривать визовые требования для Украины, поскольку Украина не соответствует критериям Канады для безвизового режима».

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