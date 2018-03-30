|В соответствии с решением правительства все военные в апреле получат доплаты к пенсиям за январь-март
|30.03.2018 13:13
|
Об этом в пятницу, 30 марта, по результатам совещания с министром социальной политики Андреем Ревой, заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман.
В свою очередь Рева заверил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тысяч гривен. Все будет проходить в плановом режиме.
Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены, — добавил министр, добавив, что при пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.
Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.
Напомним, пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тысяч гривен. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 гривен. С 1 января 2020 года — еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.
Источник