Об этом в пятницу, 30 марта, по результатам совещания с министром социальной политики Андреем Ревой, заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь Рева заверил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тысяч гривен. Все будет проходить в плановом режиме.

Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены, — добавил министр, добавив, что при пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Напомним, пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тысяч гривен. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 гривен. С 1 января 2020 года — еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

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