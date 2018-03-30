Специальная мониторинговая задача ОБСЕ от начала весеннего перемирия 5 марта констатировала улучшение ситуации с безопасностью на востоке Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает

"С момента подтверждения преданности прекращению огня, которое вступило в силу 5 марта, на востоке Украины наблюдается улучшение ситуации с безопасностью - на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 4800 нарушений режима прекращения огня. Никто не может утверждать, что это нормально, однако 4800 нарушений режима прекращения огня - это существенное улучшение ситуации, если сравнивать с показателями до обновления обязательств", - заявил Хуг.

По его словам, до этого периода задача фиксировала почти вдвое больше таких нарушений.

Напомним, от 30 марта вступило в силу уже новое премирие на Донбассе - пасхальное. Впрочем, боевики в первый же день нарушили режим тишины шесть раз.

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