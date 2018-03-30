Украинская общественность пребывает в заблуждении относительно того, как функционирует система здравоохранения в Европе, убежден известный детский врач, доктор медицинских наук Евгений Комаровский.

В интервью журналу он подчеркнул необходимость масштабных информационных кампаний в стране в поддержку нынешней медицинской реформы, передает .

"Люди в Украине часто говорят: хотим европейскую медицину. Так вот, для начала им нужно объяснить, что это такое – европейская медицина, чтобы развеять иллюзии", - убежден Комаровский.

К примеру, по его словам, в европейских странах "немыслимо", чтобы при высокой температуре ребенка врач пришел домой по вызову. "Целый врач, да еще и с медсестрой! А вы ему 100 грн дали и удивлялись, чем он недоволен", - иронизирует Комаровский.

По его словам, уникальность профессии врача в Украине утрачена, "потому мы вряд ли обрадуемся по‑настоящему европейской медицине".

"У каждой женщины есть сережки или колечко, но никто ведь не думает, что где‑то там в Бельгии персональный ювелир делает их лично для нее. Механик не приедет к вам домой чинить ваш автомобиль, он пригласит вас на станцию техобслуживания, - приводит аналогии Комаровский. - Но мы привыкли, что врач к нам приезжает домой".

Уважение и к врачу, и к пациенту – основополагающий принцип для европейской медицины, подчеркивает известный педиатр. "Есть вещи, на которые я в европейской медицине молюсь, – это гарантия качества лекарств в аптеках, отсутствие пресловутого “потерпи”. Никто не будет делать человеку больно, если есть возможность этого избежать", - напоминает Комаровский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира