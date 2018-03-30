В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн

Всем военным пенсионерам будет сделаны доплаты к пенсиям за январь-март уже в апреле, информирует svodka.net.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В апреле все военные пенсионеры в соответствии с решением правительства получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий», — говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам совещания В.Гройсмана с министром социальной политики Андреем Ревой.

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В свою очередь А. Рева сообщил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тыс. грн.

«Все будет проходить в плановом режиме. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены», — добавил министр.

При пересчете будут учтены оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

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Отмечается, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тыс. грн. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020 года — еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

Всего пенсии будут пересмотрены для пенсионеров двенадцати силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

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