В Государственной миграционной службе предупредили, что предложения каких-либо посредников "ускорить" оформление документов – незаконны. Очередь на выдачу биометрических паспортов сохраняется Фото: ЕРА "С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" до сих пор остается около 675 тыс. документов", – говорится в сообщении.В ГМС предупредили, что предложения каких-либо посредников "ускорить" оформление документов – незаконны.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для безвизового выезда за границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1 января 2015 года.27 января в миграционной службе заявили, что очередь на печать биометрических паспортов должна исчезнуть до апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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