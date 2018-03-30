В Государственной миграционной службе предупредили, что предложения
каких-либо посредников "ускорить" оформление документов –
незаконны. Очередь на выдачу биометрических паспортов сохраняется
Фото: ЕРА "С начала 2018 года в Украине было оформлено и
изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на
персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" до сих пор остается
около 675 тыс. документов", – говорится в сообщении.В ГМС
предупредили, что предложения каких-либо посредников "ускорить"
оформление документов – незаконны.11 июня 2017
года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и
Европейским союзом. Для безвизового выезда за
границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в
Украине началась 1 января 2015 года.27 января в миграционной
службе заявили, что очередь на печать биометрических паспортов
должна исчезнуть до апреля.
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