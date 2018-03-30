Канада поддерживает суверинитет и независимость Украины, но не будет предоставлять летальное оружие бесплатно. Об этом сообщает со ссылкой на ответ правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады привержено Украине, но не рассматривает активно предоставления летальной поддержки Украины в форме безвозмездной передачи летального оружия от одной армии в другую", - говорится в заявлении правительства Канады.

Также в парламенте отметили, что стремятся поддержать Украину в ее опоре в гибридной войне, в частности в кибер-нападениях на государственные системы и важные части инфраструктуры, а также по вопросам распространения иностранной пропаганды и дезинформации через средства массовой информации.

Как сообщал , правительство Канады на сегодняшний день не рассматривает возможность предоставления Украине безвизового режима.

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