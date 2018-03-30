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Жительница Волоколамска: Никаких средств защиты нам не выдают. Это очередные сказки наших властей
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30.03.2018 13:25
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Жительница Волоколамска Ирина Тимонова заявила, что, несмотря на
крупный выброс сероводорода на местной свалке, школы продолжают
работать в обычном режиме, а специальные средства защиты туда не
привезли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимонова: Власти просто хотят запудрить людям мозги, чтобы люди
успокоились и не митинговали Скриншот: tvrain.ru "Никаких средств
защиты нам не выдают. Это очередные сказки наших властей, к
сожалению. Также вчера было заявление, что с сегодняшнего дня школы
уйдут на каникулы. Но школы и сады продолжают работать в штатном
режиме", – рассказала она.Тимонова отметила, что вечером 29
марта на городской площади собралось несколько тысяч протестующих,
которым городские власти пообещали ввести режим повышенной
готовности к чрезвычайной ситуации."Власти просто хотят запудрить
людям мозги, чтобы люди успокоились и не митинговали. Как они
назвали, мы дадим людям качельки-карусельки, ну и продолжим
работать в том же режиме", – рассказала она.Активистка
подчеркнула, что в городе ничего не происходит в связи с выбросами
на свалке. Она пообещала, что жители продолжат акции протеста.
Тимонова рассказала, что 28–29 марта детей в городе не
госпитализировали, однако из школ и садов сообщали, что детей
тошнит и они страдают от диареи."Люди настроены, что с 15 апреля ни
один больше мусоровоз не заедет на территорию полигона
"Ядрово", – подытожила она.21 марта на мусорном
полигоне "Ядрово" близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что
местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты
и готовятся закупить еще одну партию
респираторов.Волоколамск расположен в 98 км к западу от
Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс.
человек.
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