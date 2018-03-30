Жительница Волоколамска Ирина Тимонова заявила, что, несмотря на крупный выброс сероводорода на местной свалке, школы продолжают работать в обычном режиме, а специальные средства защиты туда не привезли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тимонова: Власти просто хотят запудрить людям мозги, чтобы люди успокоились и не митинговали Скриншот: tvrain.ru "Никаких средств защиты нам не выдают. Это очередные сказки наших властей, к сожалению. Также вчера было заявление, что с сегодняшнего дня школы уйдут на каникулы. Но школы и сады продолжают работать в штатном режиме", – рассказала она.Тимонова отметила, что вечером 29 марта на городской площади собралось несколько тысяч протестующих, которым городские власти пообещали ввести режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации."Власти просто хотят запудрить людям мозги, чтобы люди успокоились и не митинговали. Как они назвали, мы дадим людям качельки-карусельки, ну и продолжим работать в том же режиме", – рассказала она.Активистка подчеркнула, что в городе ничего не происходит в связи с выбросами на свалке. Она пообещала, что жители продолжат акции протеста. Тимонова рассказала, что 28–29 марта детей в городе не госпитализировали, однако из школ и садов сообщали, что детей тошнит и они страдают от диареи."Люди настроены, что с 15 апреля ни один больше мусоровоз не заедет на территорию полигона "Ядрово", – подытожила она.21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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