Бывший шпион КГБ Борис Карпичков сообщил, что он вместе с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем находится в так называемом «списке смерти Кремля». Об этом ему рассказал его старый знакомый в телефонном разговоре в середине февраля, пишет NBC News, передает агентство Укринформ.

«Будь осторожным, осматривайся вокруг, что-то может вероятно произойти. Это очень серьезно, и ты не один (в этом списке — ред.)», — предупредил его знакомый.

Как отмечает NBC News, между людей в этом списке есть также имя Скрипаля, о котором Карпичков до отравления в Солсбери еще не знал.

Карпичков сознался, что сначала думал, что разговоры об угрозе – это шутка. Однако после отравления Скрипаля он понял, что это знак от ФСБ.

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Он отметил, что в этом списке находятся несколько других имен бывших агентов КГБ, а также Кристофер Стил, который расследовал связи американского президента Дональда Трампа с Кремлем.

Кроме того в списке есть имя Билла Браудера, инициатора международных санкций по отношению к российским должностным лицам, связанных с делом погибшего в тюрьме в 2009 году юриста Сергея Магнитского.

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