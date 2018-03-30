Болгария не намерена высылать из страны российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

По полученным данным, соответствующее решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.

В частности, на заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

Помимо этого было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.

Как сообщал svodka.net ранее, в Санкт-Петербурге автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США .

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