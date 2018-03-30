Глава столицы Виталий Кличко обнародовал свои доходы за 2017 год. Мэр получает 15 550 гривен в месяц.

Среди доходов за прошедший 2017 год зарплата столичного градоначальника составила 186,6 тысяч гривен, дар в неденежной форме от национального олимпийского комитета — 11,6 тысяч гривен, банковские проценты — 212 гривен. Об этом пишет «Информатор» со ссылкой на Единый госреестр деклараций.

Также в 2017 году глава столицы Виталий Кличко задекларировал 4940000 гривен доходов от роялти, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом (в 2016 году было 1660000 гривен). На банковских счетах Кличко сохраняет 1000 евро, $ 1,2 тысяч, 130 тысяч гривен; наличными 29,5 тысяч евро и $ 18,1 тысяч. Третьим лицам мер занял 8400000 евро и $ 697,6 тысяч (это заем тянется с прошлогодней электронной декларации).

В собственности мэра квартира площадью 251,8 квадратных метра в Киеве. Жилой дом площадью 785,5 квадрата и земельный участок на 2,5 тысячи квадратов в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области записаны на жену мэра Наталью Егорову.

Кроме этого, Кличко владеет французскими каменными часами XIX века, 7 элитными наручными часы, роялем Yamaha.

А из транспортных средств у главы столицы 9 велосипедов (стоимость последнего, приобретенного в 2016 году, 135 тысяч гривен), мотоцикл Fine Custom и прицеп-платформа. Автомобили Toyota Sequoia, 2014 года выпуска, Land Rover Discovery, 2013 года, записаны на жену.

Еще Виталий Кличко и Наталья Егорова задекларировали расходы на страхование в Германии, соответственно, 244,9 тысяч гривен и 299,1 тысяч гривен.

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