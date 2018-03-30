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Мизулина пожаловалась в прокуратуру за публикацию ее высказывания про "удар в спину" Путину после пожара в Кемерово
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30.03.2018 13:33
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Член Совета Федерации РФ Елена Мизулина заявила, что ее
соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за пожара в
Кемерове вырвали из контекста. Мизулина заявила, что одними из
основных распространителей информации стал блогер Алексей
Навальный Фото: elenamizulina.ru Сенатор подчеркнула, что фрагмент
с соболезнованиями Путину вырвали из контекста, поскольку она
высказала в том числе "глубокие соболезнованиями родственникам
погибших в Кемерово".На сайте сенатора говорится, что к
смонтированному ролику "добавили ложные подписи и комментарии
в духе "погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны
жалко".Одними из основных распространителей "заведомо ложной
информации" на сайте сенатора называют оппозиционного политика
Алексея Навального и информационное агентство Znak.com.По
мнению Мизулиной, в результате распространения такого ролика
пользователи соцсетей и читатели СМИ "были введены в заблуждение"
относительно ее "истинной позиции".Сенатор считает, что
распространение ролика с ее цитатой попадает под статьи уголовного
кодекса РФ о клевете, возбуждении ненависти или вражды и об
оскорблении представителя власти.27 марта Мизулина в эфире
телеканала "Россия 1" заявила, что пожар в торговом центре
"Зимняя вишня" стал для Путина "ударом в спину". По словам
сенатора, президенту "некогда оглядываться" на то, как после него
"доделывают" российские чиновники.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в
результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в
Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному
мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с
инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу
расследования пожара. Президент РФ призвал не
сомневаться в официальных данных о количестве
погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир
Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое.
Прошу прощения лично у вас за то, что случилось
на нашей территории", – сказал Тулеев.Один из
свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений,
утверждает, что поджигателем является ребенок. Глава Следкома
РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной.
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