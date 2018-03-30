Член Совета Федерации РФ Елена Мизулина заявила, что ее соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за пожара в Кемерове вырвали из контекста. Мизулина заявила, что одними из основных распространителей информации стал блогер Алексей Навальный Фото: elenamizulina.ru Сенатор подчеркнула, что фрагмент с соболезнованиями Путину вырвали из контекста, поскольку она высказала в том числе "глубокие соболезнованиями родственникам погибших в Кемерово".На сайте сенатора говорится, что к смонтированному ролику "добавили ложные подписи и комментарии в духе "погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко".Одними из основных распространителей "заведомо ложной информации" на сайте сенатора называют оппозиционного политика Алексея Навального и информационное агентство Znak.com.По мнению Мизулиной, в результате распространения такого ролика пользователи соцсетей и читатели СМИ "были введены в заблуждение" относительно ее "истинной позиции".Сенатор считает, что распространение ролика с ее цитатой попадает под статьи уголовного кодекса РФ о клевете, возбуждении ненависти или вражды и об оскорблении представителя власти.27 марта Мизулина в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" стал для Путина "ударом в спину". По словам сенатора, президенту "некогда оглядываться" на то, как после него "доделывают" российские чиновники.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является ребенок. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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