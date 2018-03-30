В эту субботу, 31 марта, нас ожидает достаточное редко астрономическое явление - Голубая Луна. Сразу хочу предостеречь, что ожидать на небосклоне ночное светило необычного голубого цвета в этот день не стоит. Голубая Луна получила свое название от популярного английского выражения, похожего на наши: "после дождичка в четверг" или "когда рак на горе свистнет" (то есть крайне редко, - ред.).

Это явление бывает только во время полнолуния. В среднем Голубая Луна восходит на небосклоне примерно один раз за два с половиной года. Однако в этом году это уже второе такое полнолуние, и это только лишь за три прошедших месяца. Только вот в следующий раз мы сможем увидеть подобное явление только спустя несколько лет.

Стоит отметить, что голубая Луна несет в себе довольно необычные энергии, следовательно в это время есть определенные запреты. В первую очередь нужно понимать, что все, что связано с полнолунием, и происходит каждый в месяц, остается в силе. А именно: в этот период нужно следить за своим здоровьем, не рисковать, спокойно относиться к провокациям, не поднимать острых проблем, осторожно относиться к новой информации... В это время все люди ощущают прилив энергии и всплеск физических сил - их нужно тратить с умом, рационально, придерживаясь ранее составленного плана.

Ранее уже упоминалось, что в этом году нам выпали целых две Голубые Луны. Причем январская Голубая Луна одновременно была еще и "кровавой", и совпала с затмением. Все эти совпадения влияли на нас негативным образом, и все отягчающие обстоятельства этого дня чувствовались еще сильнее.

Но в эту субботу ситуация прямо противоположная. Во-первых, полнолуние произойдет не в тяжелый и опасный 15-й лунный день, как бывает чаще только, а чуть раньше - в благодатные 14-е лунные сутки. Это положительно повлияет не только на субботний день, а еще и на весь период убывающей Луны. Это значит, что все, что должно нас покинуть, уйти и даже потеряться, будет происходить легко, и по самому лучшему сценарию развития событий. Все те двери которые должны "захлопнутся", закроются тихо и комфортно, а взамен их откроются другие возможности, которые будут очевидны. Любое дело, которое уже запланировано для своего окончания на первую половину апреля, будет окончено с успехом и в срок. При этом все участники этого события могут рассчитывать на премии, бонусы, и подарки, в том числе от судьбы.

Для того, чтобы все вышесказанное воплотилась в вашу жизнь, в эту субботу нужно немного поработать над собой и постараться. Правила этой работы простые и универсальные, и действует по принципу: "отдаешь - получаешь". Для того, чтобы субботняя Голубая Луна оделила вас своим вниманием, нужно уделить внимание ей.

Советую в послеобеденное время, как раз тогда, когда будет происходить Полнолуние и переход из прибывающей Луны в убывающую, уединиться и побыть в одиночестве. Можно зажечь свечу и удобно расположиться на диване или за письменным столом. А можно даже лечь в кровать и предаться послеобеденной дреме. Главное, выйти в спокойное и умиротворенное состояние, и в этом состоянии подумать о том, кому и за что вы благодарны. Нужно вспомнить хотя бы девять благодарностей по отношению к совершенно разным людям, в том числе благодарности к себе. Когда вы будете думать о благодарностях, вам вспомнится и моменты в которых вы чувствовали себя неловко, или обижались на других людей. Нужно мысленно простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кто может обижаться на вас.

После того, как вы поблагодарили и поработали с прощением, начинается время для ваших просьб, желаний и мечтаний. Сосредоточтесь на тех делах и планах, которыми вам нужно заниматься в ближайшие две недели. Представьте себе, что вы уже достигли желаемого результата, подумайте о том, что актуально именно для вас. Главное - это увидеть положительный результат, к которому вы стремитесь.

Порадуйтесь этому, поблагодарите высшие светлые силы за любовь к вам, поблагодарите так, как будто все желаемое уже произошло.

Если вы уделите этой несложной работе хотя бы полчаса вашего субботнего времени, вы своими глазами увидите, насколько удачными и благоприятными для вас окажутся не только ближайшие две недели, но эти события которые последуют за ними.

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