|Анекдоты дня 25 июня
|25.06.2018 10:20
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В верхнем ящике стола у меня всякий хлам, которым я не пользуюсь. Особенно бросаются в глаза трудовая, загранпаспорт и диплом.
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Пока девушки первые не начнут приводить меня в бар, чтобы напоить за свой счет и потом развести меня на секс у себя дома, при этом делая постоянные комплименты моим, например, ногам, ни о каком равенстве полов не может быть и речи. Уж простите, накипело...
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Жена уехала в командировку. Неделю муж жил скотом.
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- Ты почему пришла домой в 5 утра?
- А что я, виновата, что в нашем городе в 5 утра, кроме как домой, и пойти-то больше некуда?!
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Оказывается, что если не бухать, зарплаты вполне хватает на месяц. Но разве это жизнь, ребята? Разве это жизнь?
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Сестры делятся на два типа: младшая и тиран.
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В продажу выходит книга-фэнтези "Как красный диплом и золотая медаль помогут тебе в жизни".
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18 лет - это когда по закону можно все, но мама не разрешает.
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Во всем надо видеть плюсы, вот, допустим, с твоими жирными боками ты никогда не провалишься в канализационный люк.
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- Ложечка за маму... Ложечка за папу... Ложечка за бабушку...
Ложечка за дедушку...
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