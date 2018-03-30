В этом году Страстная неделя или Страстная седмица приходится со 2 по 7 апреля. Затем украинцы будут отмечать главный церковный праздник - Пасху 8 апреля, пишет со ссылкой на .

Главные запреты на Страстную неделю

Во время Страстной недели действует только досада насчет пищи, а также правил Великого поста. Так, 2-5 апреля - «сухие» дни, можно есть только хлеб, овощи и фрукты; 6 апреля - полное воздержание от пищи, 7 апреля - горячая пища, но без масла.

Великий понедельник – 2 апреля

В этот день нужно закончить все работы по дому - покрасить, отремонтировать, убрать.

Великий Вторник – 3 апреля

В этот день принято завершить стирку, глажку, ремонт одежды.

Великая среда – 4 апреля

В этот день из дома выносили последний мусор, готовили яйца и все необходимое для их окрашивания.

Чистый четверг – 5 апреля

В этот день необходимо искупаться до восхода солнца. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. В четверг также начинают готовить куличи. Перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство вокруг, иначе куличи могут не получиться.

В Чистый четверг в церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой - эта свеча будет защищать ваш дом от пожара в течение года. Также в народе считают, что в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы произвести «Мертвецкую Пасху». Ночью в церкви в этот день можно увидеть умерших священников и прихожан.

Страстная пятница – 6 апреля

В Страстную Пятницу 2018 нельзя ничего делать по дому, петь, плясать или слушать музыку. В память о муках Христа запрещается употребление пищи. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу.

Великая суббота – 7 апреля

Считается самым тяжелым днем ​​для хозяек – в этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца.

Великое Воскресение – Пасха

После окончания поста, когда душа и тело готовы принять восторг спасения, приходит Великое воскресенье – День Пасхи.

Строгим днем ​​Великого поста считается Страстная пятница. В 2018 году она выпадает на 6 апреля. В этот день в церквях прекращается колокол, а верующие почти ничего не едят. Считается, что именно в Страстную пятницу Иисус Христос принес себя в жертву и был распят, чтобы воскреснуть через три дня и потом подняться. По этот день церковь рекомендует хозяйкам завершить приготовления к Пасхе. При этом в народе считается, что в пятницу лучше красить яйца и печь куличи.

Перед началом работы хозяйки должны прочитать «Отче наш», а затем произнести «Господи, благослови» и только потом приступать к готовке. Также с выпечкой связано еще одно поверье: вкусной и красивой пасха будет только в том случае, если никто не будет видеть тесто. А во время выпекания нельзя громко говорить.

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