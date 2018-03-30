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"Перший хвостик!": Олена Кравець показала маленьку доньку (ФОТО)
30.03.2018 13:41
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Зірка "95 Кварталу", Олена Кравець, яка цього сезону покинула "Лігу сміху", хоча й пообіцяла повернутися з новими силами та жартами, більше року тому стала мамою вдруге, народивши двійнят Іванка та Катрусю. У своєму Інстаграмі зірка час від часу ділиться фото малюків, хоча досі так і не показала їх обличчя.

Днями зірка поділилася світлиною донечки, похвалившись - вже заплели перший "хвостик!"

"Нічого не знаю! У мене весна і перший хвостик", - жартома прокоментувала фото вона.

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets) 25 Бер 2018 р. о 2:48 PDT



Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets) 8 Бер 2018 р. о 9:11 PST


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