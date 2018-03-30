|"Перший хвостик!": Олена Кравець показала маленьку доньку (ФОТО)
|30.03.2018 13:41
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Зірка "95 Кварталу", Олена Кравець, яка цього сезону покинула "Лігу сміху", хоча й пообіцяла повернутися з новими силами та жартами, більше року тому стала мамою вдруге, народивши двійнят Іванка та Катрусю. У своєму Інстаграмі зірка час від часу ділиться фото малюків, хоча досі так і не показала їх обличчя.
Днями зірка поділилася світлиною донечки, похвалившись - вже заплели перший "хвостик!"
"Нічого не знаю! У мене весна і перший хвостик", - жартома прокоментувала фото вона.
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