Информация обо всех запланированных проверках пожарной безопасности и их результатах должна быть доступной онлайн, заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ГСЧС запланировала проверку тысяч объектов Фото: ДСНС в Київській області / Facebook "Информация обо всех запланированных проверках и их результатах должна быть доступной онлайн. Каждый человек должен иметь возможность видеть, где безопасно, а где нет, и оценивать свои собственные риски", – отметил он.По словам Нефедова, 29 марта начались учения для сотрудников 25-ти территориальных органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, которые будут испытывать учреждения. https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/1674202995961136 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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