Информация обо всех запланированных проверках пожарной безопасности
и их результатах должна быть доступной онлайн, заявил первый
заместитель министра экономического развития и торговли Украины
Максим Нефьодов. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке ГСЧС запланировала проверку тысяч объектов Фото: ДСНС в
Київській області / Facebook "Информация обо всех запланированных
проверках и их результатах должна быть доступной онлайн. Каждый
человек должен иметь возможность видеть, где безопасно, а где нет,
и оценивать свои собственные риски", – отметил он.По словам
Нефедова, 29 марта начались учения для сотрудников 25-ти
территориальных органов Государственной службы чрезвычайных
ситуаций Украины, которые будут испытывать учреждения.
https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/1674202995961136
28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил,
что Кабмин поручил профильным ведомствам провести
масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах,
кинотеатрах и других заведениях.
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