В пятницу, 30 апреля, в Одесской области в связи с туманом закрыли два морских порта( Бугско - Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал, сообщает РБК-Украина.

Кроме этого, проводки судов ограничили лоцманские еще в пяти портах области: в городах Белгород-Днестровский, Черноморск, Николаев, Одесса и Ольвия.

"В связи с погодными условиями, власть морских портов Украины (АМПУ) сообщает оперативную информацию относительно работы морских портов и каналов по состоянию на 08:00 30 марта 2018 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал svodka.net ранее, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили владельцев автомобилей о сложных погодных условиях, а также об опасностях, которые с ними связаны

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