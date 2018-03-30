Генеральный прокурор Украины просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП. Об этом руководитель ГПУ сообщил на своей странице в сети Facebook, передает

"В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков. В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - говорится в сообщении.

Как сообщал ГПУ вместе с НАБУ проводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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