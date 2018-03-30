Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил президента Украины временно отстранить его от должности на время расследования самоубийства и.о. руководителя аэропорта «Николаев» Владислава Волошина.

Об этом он сообщил журналистам возле здания Администрации президента, пишет издание Левый Берег.

«Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от выполнения моих служебных полномочий, чтобы избежать каких-либо политических спекуляций. Я считаю это моим сознательным, осознанным выбором», — сказал Савченко.

Заявление было зарегистрировано на Банковой 30 марта.

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Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта.

Следствие по-прежнему рассматривает шесть версий самоубийства Волошина, одна из которых — доведение до самоубийства.

В СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В переписке Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской области Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему договор.

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