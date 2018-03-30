|Курс доллара на черном рынке снова снижается
|30.03.2018 13:49
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На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с четвергом 29 марта и составил 26,25 гривны за доллар (средняя продажа).
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
По состоянию на 8:30 пятницы, 30 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,20 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,25, информирует svodka.net.
Важно добавить, что объем предложений продавцов на 16,07% выше
объема предложений покупателей.
Напомним, в четверг гривна на межбанке снизилась по сравнению со средой. Курс покупки составлял 26,46 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 26,5.
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