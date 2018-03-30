Глава Николаевской ОГА решил сложить полномочия на время расследования самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина, что "избежать любой спекуляции". Савченко заявил о сложении полномочий Фото: mk.gov.ua "Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта", – отметил Савченко.По словам главы Николаевской ОГА, он принял такое решение, что "избежать любой спекуляции". Он добавил, что существует "определенный документооборот", при котором президент не может не принять его заявление.Волошин был назначен руководителем аэропорта в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод заявил, что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин покончил с собой под внешним давлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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