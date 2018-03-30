Стало известно, что компания Marvel выпустит новую серию комиксов о "Фантастической четверке", сообщает Газета.ру.

По данным источника, за текст будет отвечать Дэн Слотт, за иллюстрации - Сара Пичелли.

Кроме этого, релиз запланирован на август 2018 года. По словам создателей, фантастические комиксы будут выходить каждый месяц.

Стоит отметить, что фантастическую четверку в составе Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа часто называют Первой семьей Marvel, поскольку это первые супергерои Marvel, созданные Стэном Ли и Джеком Кирби.

Как сообщал svodka.net ранее, Роберт Дауни-младший намерен перестать играть в фильмах по комиксам Marvel .

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