Washington Post: неядерного боевого потенциала США недостаточно для ответа на стоящие перед страной угрозы со стороны России

Максим Исаев

После войны во Вьетнаме вооруженные силы США сознательно решили забыть все, что они узнали о жестоком и неприятном деле противостояния партизанским формированиям. Американские генералы, по всей видимости, считали, что если не подготовиться к подобного рода конфликту, никто не попросит их его вести. Поэтому в 1980 и 1990-х годах, даже после развала Советского Союза, основное внимание уделялось противостоянию классическим противникам с их регулярными армиями. Если такой подход показал себя хорошо в 1991 году во время войны в Персидском заливе, то уже к конфликтам, последовавшим за терактами 11 сентября 2001 года, военные США оказались не готовы. Есть опасения, что история может повториться, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что подобный подход полностью соответствует стратегии национальной безопасности, обозначенной главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и заключающейся в том, что «межгосударственное стратегическое противостояние, а не терроризм, является теперь первоочередной угрозой для национальной безопасности США». Хотя Мэттис и признает, что «угрозы стабильности сохраняются, поскольку террористические группировки, обладающие широкой сетью последователей, по-прежнему убивают невинных людей и угрожают миру в более широком смысле», однако намного большее беспокойство у него вызывают «ревизионистские державы» Китай и Россия, а также «бесконтрольные режимы» Ирана и Северной Кореи.

Хотя такое видение ситуации и имеет определенный смысл на определенном уровне, если учесть, что все антиамерикански настроенные страны расширяют свой военный потенциал. Тем не менее конфликты малой интенсивности никуда не исчезнут: они велись в самого начала истории человечества — по сути, межплеменные столкновения — это та же партизанская война — и будут по-прежнему представлять серьезную опасность, несмотря на потерю террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захваченных территорий.

Хотя США по-прежнему сталкиваются с подобными террористическими и партизанскими угрозами, страна также вынуждена противостоять неклассическим видам войны со стороны таких государств, как Китай, Иран и Россия, которые ведут так называемые «асимметрические» или «гибридные» войны. В стратегии национальной безопасности указывается, что «в рамках противостояния, не доходящего до вооруженного столкновения, ревизионистские державы и бесконтрольные режимы применяют коррупцию, хищнические экономические практики, пропаганду, политический саботаж, подконтрольные силы, а также угрозу применить или собственно применение военной силы для изменения фактов на земле».

Больше только в подобных видах войны преуспела Россия. Так, специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против расположенного в Санкт-Петербурге российского «Агентства интернет-исследований» за успешное вмешательство в выборы 2016 года, после чего американское министерство финансов ввело против компании санкции. В то же самое время «российские наемники» напали на базу США в Сирии, понеся значительные потери.

Российский «диктатор» применяет подобные коварные планы и в США, и в ЕС, где Кремль поддержал таких «русофилов», как Дональд Трамп, Сильвио Берлускони в Италии и Виктор Орбан в Венгрии. Он также сеет споры и разногласия в странах Запада. В обвинительном заключении Мюллера указывается, что прежний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт заплатил группе европейских политиков — по некоторой информации, в нее входил и прежний канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр — $2,5 млн на лоббирование от имени «пророссийского» правительства на Украине.

Бут подчеркивает, что в восстановлении неядерного боевого потенциала США нет ничего плохого, что нужно покупать больше истребителей и кораблей, активнее готовить танковые экипажи и артиллерийские расчеты. Все это оружие необходимо для поддержания сдерживания и обеспечения мира. Однако не стоит считать, что этой военной мощи будет довольно, чтобы обезопасить США, которым безотлагательно необходимо модернизировать свою защиту для ответа на гибридную войну.

Такие страны, как Швеция и Италия, предпринимают шаги для борьбы с вмешательством России в выборы, просвещая своих граждан о «фальшивых новостях» и закрывая лазейки, которыми могут пользоваться хакеры, — хотя «пророссийские» популисты и победили на выборах в Италии. В США же адмирал Майкл С. Роджерс, уходящий с поста главы киберкомандования страны, заявил на слушаниях в конгрессе, что ему не дали достаточных полномочий для ответа на вмешательства России в выборы, а также что русские «не заплатили довольно большой цены, чтобы изменить свое поведение».

Генералов часто обвиняют в том, что они ведут прошлую войну. По сути же, больше вероятность того, что они готовятся к будущей войне, которая может так никогда и не начаться, при этом пренебрегая нынешним конфликтом. Если Пентагон направит все свои силы на подготовку к классической, а не к гибридной войне, он повторит эту ошибку. Откровенно говоря, Мэттис в этом виноват лишь отчасти. Противостояние гибридной войне требует обширного взаимодействия между военными и гражданскими. Однако крайне сложно вести войну тогда, когда основным выгодополучателем от вражеского нападения является собственный главнокомандующий.

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