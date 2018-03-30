Иностранным специалистам не удалось добиться большого успеха во внедрении реформ в Украине из-за отсутствия политической воли на внедрение реальных изменений.

Об этом в интервью "" рассказал адвокат, адвокат, заместитель генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах Виталий Касько, передает .

"Я думаю, это умышленно было сделано для того, чтоб на определенных примерах продемонстрировать, что – независимо от того, украинец это или иностранец – все равно это может быть плохо. На самом деле, если вы спросите мое мнение, то у нас вполне довольно собственных специалистов, которые, в частности, помогают провести реформы в правоохранительной и судебной сферах в других странах, поскольку в Украине их знания и опыт просто не нужны. Ведь нет политической воли на эти изменения в Украине. Для власти гораздо легче пригласить иностранных специалистов, которые не всегда могут ориентироваться в украинском контексте, и просто не дать им работать", - отмечает Касько.

Юрист уверен, что взваливать ответственность за провал реформ в Украине на иностранных реформаторов нельзя.

"Говорить о том, что иностранцы плохие и не достигли в Украине результатов, – это не что иное, как манипуляция. Вспомним классический пример реформирования прокуратуры. В свое время было заявлено, что заместитель генпрокурора [Давид] Сакварелидзе был наделен полномочиями провести такую реформу. На самом деле это смешно, потому что в существующей в Украине постсоветской централизованной системе прокуратуры заместитель генпрокурора, несмотря на все свое желание, не может провести существенных или, назовем их так, необратимых реформ, если руководитель прокуратуры не имеет никакого желания такие реформы проводить. Поэтому ему в принципе не предоставили возможностей провести такое реформирование, так же, как и мне, заместителю генпрокурора, такой возможности не давали, всячески препятствуя", – говорит он.

Касько уверен, что для качественных результатов реформирования нужна воля и желание получить изменения.

"Если же иностранцы используются в качестве ширмы, чтобы продемонстрировать, какой у нас хороший иностранный специалист, но не наделяются никакими полномочиями, если за их спиной на самом деле делается то, что в Украине делалось уже 25 с чем-то лет, то это делается с одной целью: показать, мол, иностранцы тоже плохие, а мы и сами можем справиться. Но без политической воли ни украинцы, ни иностранцы этого не сделают", - резюмирует он.















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