Samsung стал лидером на рынке микрочипов в 2017г, обогнав Intel

Корейская компания Samsung Electronics увеличила выручку в сфере производства полупроводников на 53,6% в 2017 году и стала крупнейшим игроком рынке, обогнав американскую Intel, говорится в отчете исследовательской компании IHS Markit.

Intel лидировала на рынке чипов с 1993 года, когда был выпущен центральный процессор (ЦП) Pentium для ПК. Однако из-за быстрого распространения мобильных устройств за последние несколько лет рынок чипов памяти стал больше рынка ЦП.

Третье место в списке заняла южнокорейская SK Hynix, увеличившая выручку на 81,2%.

Среди компаний, не имеющих собственных производственных мощностей, первое место сохранил Qualcomm, а на второе переместилась nVidea, повысившая выручку на 42,3%, во многом благодаря спросу на ее продукцию со стороны майнеров криптовалют.

В целом мировые продажи микрочипов в прошлом году подскочили на 21,7%, максимальными темпами за 14 лет, и составили $429 млрд.

Чипы памяти стали самой успешной категорией микрочипов, зафиксировав рост продаж на 60,8%. Внутри этой категории, продажи динамических чипов операционной памяти (DRAM) подскочили на 76,7%, микросхем NAND - на 46,6%. Объем продаж чипов других категорий увеличился на 9,9%.