США стоят на пороге глубочайшей трансформации за последнюю сотню
лет
На сайте Fox News опубликовали ,
посвященную проблеме "глубинного государства" и методам
противодействия ему со стороны Трампа:
Источник - .
"В настоящее время американский народ обнаруживает, что Deep State
более чем реально. Теперь люди видят, что это не диковинная идея
сторонников теории заговора, но, к сожалению, то, что существует в
разных сферах нашего правительства и существует уже давно... Но кто
является членами Deep State? Как правило, это элитарные группы,
считающие, что они разбираются в делах лучше, чем простые люди. На
самом деле, именно это высокомерие мнение, будто их мысли и
убеждения должны определять волю народа и законно избранных
должностных лиц, делает их реальной угрозой демократии. Некоторые
сливают секретную информацию и совершают другие преступления. И да,
некоторые предатели. Фактически, первым членом Deep State в Америке
был Бенедикт Арнольд [генерал-майор, участник войны за
независимость США, прославился в боях на стороне американских
повстанцев, но позже перешёл на сторону Великобритании]. Арнольд,
надменный элитарий, полагавший, что знает, что делать, лучше, чем
генерал Джордж Вашингтон и американский народ, и, в конце концов,
продавший свою страну. Теперь президент Трамп убедился, что Deep
State существует. Массовые утечки, поддельные досье и
агенты-мошенники из контрразведки ФБР, показали нам, что Deep State
реально в своих попытках обойти волю народа".
А далее автор предлагает президенту набор мер для того, чтобы
победить могущественные темные силы:
1. Назначить независимых от других правительственных структур
членов Консультативного совета по разведке при президенте, которые
проведут необходимые реформы в спецслужбах.
2. Рассмотреть возможность существенного денежного вознаграждения
лояльным госслужащим за информацию, которая приведет к аресту,
судебному преследованию и осуждению участников Deep State,
нарушающих законы США о шпионаже, виновных в утечке
конфиденциальной информации и совершении других
преступлений.
3. Назначить генеральных инспекторов в Министерство обороны, Госдеп
и Министерство внутренней безопасности (сейчас на этих позициях
работают назначенцы Обамы).
4. Как можно скорее назначить лояльных Трампу людей в ключевые
правительственные ведомства и агентства (там та же самая проблема
всюду люди Обамы).
И всё это публикуется и обсуждается (>3,5 тыс. комментариев) не
на сайте Стива Бэннона, а на страницах главного консервативного
медиа Америки.
Лично у меня, "Терем-Теремок" все больше уверенности в том, что США
стоят на пороге глубочайшей трансформации за последнюю сотню лет. И
почему-то вспоминается комментарий Трампа по вопросу консолидации
власти в руках Си Цзиньпиня, сделанный
им месяц назад на закрытом выступлении перед
республиканскими донорами в его поместье во Флориде:
"Сейчас он пожизненный президент. Он крут, он смог это
сделать. Думаю, это здорово. Может быть, и нам однажды придется
поступить также".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира