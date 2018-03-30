США стоят на пороге глубочайшей трансформации за последнюю сотню лет На сайте Fox News опубликовали , посвященную проблеме "глубинного государства" и методам противодействия ему со стороны Трампа:



"В настоящее время американский народ обнаруживает, что Deep State более чем реально. Теперь люди видят, что это не диковинная идея сторонников теории заговора, но, к сожалению, то, что существует в разных сферах нашего правительства и существует уже давно... Но кто является членами Deep State? Как правило, это элитарные группы, считающие, что они разбираются в делах лучше, чем простые люди. На самом деле, именно это высокомерие мнение, будто их мысли и убеждения должны определять волю народа и законно избранных должностных лиц, делает их реальной угрозой демократии. Некоторые сливают секретную информацию и совершают другие преступления. И да, некоторые предатели. Фактически, первым членом Deep State в Америке был Бенедикт Арнольд [генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешёл на сторону Великобритании]. Арнольд, надменный элитарий, полагавший, что знает, что делать, лучше, чем генерал Джордж Вашингтон и американский народ, и, в конце концов, продавший свою страну. Теперь президент Трамп убедился, что Deep State существует. Массовые утечки, поддельные досье и агенты-мошенники из контрразведки ФБР, показали нам, что Deep State реально в своих попытках обойти волю народа".



А далее автор предлагает президенту набор мер для того, чтобы победить могущественные темные силы:



1. Назначить независимых от других правительственных структур членов Консультативного совета по разведке при президенте, которые проведут необходимые реформы в спецслужбах.



2. Рассмотреть возможность существенного денежного вознаграждения лояльным госслужащим за информацию, которая приведет к аресту, судебному преследованию и осуждению участников Deep State, нарушающих законы США о шпионаже, виновных в утечке конфиденциальной информации и совершении других преступлений.



3. Назначить генеральных инспекторов в Министерство обороны, Госдеп и Министерство внутренней безопасности (сейчас на этих позициях работают назначенцы Обамы).



4. Как можно скорее назначить лояльных Трампу людей в ключевые правительственные ведомства и агентства (там та же самая проблема всюду люди Обамы).



И всё это публикуется и обсуждается (>3,5 тыс. комментариев) не на сайте Стива Бэннона, а на страницах главного консервативного медиа Америки.



Лично у меня, "Терем-Теремок" все больше уверенности в том, что США стоят на пороге глубочайшей трансформации за последнюю сотню лет. И почему-то вспоминается комментарий Трампа по вопросу консолидации власти в руках Си Цзиньпиня, сделанный им месяц назад на закрытом выступлении перед республиканскими донорами в его поместье во Флориде: "Сейчас он пожизненный президент. Он крут, он смог это сделать. Думаю, это здорово. Может быть, и нам однажды придется поступить также". Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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