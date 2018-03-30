На носу 1 апреля - День смеха - время, когда принято насмехаться и разыгрывать близких нам людей, и смеяться от души.

История этого дня уходит в далекое прошлое - на 2000 лет назад. Праздник, который напоминает нынешний День смеха, отмечали еще в Древнем Риме. Тогда он имел название День глупцов. В этот день было принято щедро одаривать друг друга шутками и забавными розыгрышами.

День смеха - удачное время, чтобы хорошо подшутить над всеми, кем вы захотите. Поэтому если вы решили кого-то разыграть, то этот материал определенно для вас.

Разыгрываем коллег

Установите на рабочий стол заставку, на которой множество значков, изображающих курсор мышки. Мгновенно отыскать нужный будет не так-то просто!

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Когда человек отлучится хотя бы на пару минут нажмите Ctrl+Esc, Esc, Alt+"-", Alt+F4. На компьютере исчезнет кнопка "Пуск", что наверняка озадачит коллегу на некоторое время. Вернуть ее можно только перезагрузив компьютер.

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Можно поменять кое-где кнопки мыши в настройках windows - таким образом курсор будет двигаться в обратном направлении.

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Оригинальный способ испугать коллегу - приклеить к стулу или креслу клаксон. Уверены, когда он сядет на свое место, то очень испугается звука, который тот издаст.

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Еще один безобидный классический прикол, который до сих пор работает, это розыгрыш с переподключением USB-проводов от "мышек" и клавиатур двух соседних компьютеров. Сделать это можно в обеденный перерыв. Хозяева обычно не сразу догадываются, почему вдруг компьютер стал жить самостоятельной жизнью.

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Пока ваш коллега отсутствует на рабочем месте, в его компьютере Word -> графа "Автозамена" меняем часто используемое им слово, например, "организация" на словосочетание "какая-то фигня". Эффект юудет потрясающим: от недоумения и смеха до паники и слез.

Семейные розыгрыши

Любимому или детям можно утром дать носки, заранее прошитые посередине. Уверены, вас позабавят и развеселят такого рода "мучения" на 1 апреля.

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Напугать своих домашних можно и поставив необычную банку в холодильник. Подготовить этот розыгрыш проще простого. В банку нужно налить воды, распечатать лист с чьим-то лицом и засунуть его в банку. Эффект объемной головы в банке в холодильнике вряд ли оставит равнодушными ваших домашних.

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Положить в заглушку носика крана гранулы красителя. Для этого можно использовать таблетки красителей, используемые для покраски яиц на Пасху. При этом лучше закрасить воду в красный цвет - утром, увидев кровавую воду, все оченб даже испугаются.

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Этот розыгрыш подойдет тем, кто живет в частном доме. Перед школой можно предложить детям посадить на участке "семена" пончиков (колечки готового завтрака). А перед возвращением детей со школы, не забудьте положить вместо "семян" настоящие пончики.

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Ну и конечно же довольно распространенный, но довольно веселый способ повеселиться - выдавить зубную пасту, а вместо нее шприцем заполнить тюбик молоком, сметанной или майонезом. Кстати, молоком будет смешнее.

Розыгрыш для друзей

Для этого розыгрыша нужно взять большую яркую коробку от какого-нибудь известного стирального порошка. Порошок нужно высыпать, а в коробку вставить новый полиэтиленовый пакет и насыпать туда детское питание белого цвета. С этой коробкой можно сесть и с безразличным видом поедать содержимое так, чтобы было видно окружающим. Их реакция будет непредсказуема.

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Если вы учитесь в школе и не боитесь гнева учителя, можете натереть классную доску мылом. В таком случае по ней невозможно будет писать мелом.

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На уроке можно написать записку со словами: “На потолке швабра“ и передать ее соседу по парте. При этом необходимо сказать, чтобы после прочтения передал записку дальше. Эффект будет потрясающий, когда каждый, прочитавший записку, будет искать швабру на потолке, а с ними и учительница.

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Для этого розыгрыша тебе понадобиться двусторонний скотч. Пока одноклассники не видят, приклейте учебники и тетрадки скотчем к парте.

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Если вы сможете добраться до одежды друзей, нужно воспользоваться этим случаем для такого прикола - наполнить карманы всякой ерундой - только, чтобы она не испачкала одежду: конфетти, бумажные обертки, нарисованные денежные купюры, крупа, спички и прочее.

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