Какая Холодная война может быть, если у только мира, который против России, 98% населения и 98% экономики, а у России — 2% населения и 2% экономики.

Нынешнюю выселку российских дипломатов по масштабу можно сравнить только с декабрем 1939-го года, когда за агрессию против Финляндии, Советский Союз был исключен из Лиги наций. Никогда прежде такое большое количество развитых государств мира не заявляло о своей солидарной осуждающей позиции против Кремля, информирует svodka.net.

Тут есть чисто арифметическая симметрия. Для каждой страны потеря двух-трех или 20-30 дипломатов, взаимодействующих с Россией, — это проблема. А Россия теряет всех этих дипломатов в сумме. Где-то двое, где-то трое, где-то и тридцать. Получается, что чисто в арифметическом смысле асимметрия на лицо. Каждая из отдельных стран, которые выслали россиян, действительно немножко теряет возможность держать руку на пульсе и даже как-то влиять на двусторонние отношения. Но Россия теряет возможность влиять на многосторонние отношения. Это чистая арифметика.

Наконец, в третьих, это явно неожиданно. В Кремле и в Министерстве иностранных дел к этому не были готовы и отсюда отчетливые нотки истеричности в реакции. Они хорошо чувствуются в выступлениях госпожи Захаровой.

Что из этого следует? Из этого следует то, к чему Путин ведет Россию уже несколько лет – изоляция, гибридная версия Холодной войны и гибридная версия Советского Союза. При том, что стартовые позиции нынешней России и Союза, несравнимо хуже. Советский Союз худо-бедно был лидером может не половины мира, но во всяком случае, значительной его части. У него было как много союзников, так и зависящих от него государств. Он был лидером восточного блока, который противостоял западному блоку. Мир как бы был расколот надвое. В этих условиях можно было говорить про Холодную войну.

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Сейчас этот термин слишком льстит и слишком повышает статус России. Какая Холодная война может быть, если у только мира, который против России, 98% населения и 98% экономики, а у России — 2% населения и 2% экономики.

Так что когда говорят Холодная война, мне кажется, это не совсем точно, потому что война подразумевает большое или меньшое равенство противодействующих сторон. А здесь совершенно очевидна асимметрия. Поэтому это можно назвать гибридной войной. Соответственно и ведется она ни в коем случае не на поле боя, а ведется в каких-то промежуточных структурах. Когда нет прямого столкновения России и США, России и Англии или России и Германии. А есть какие-то локальные стычки на территории Сирии между как бы российскими сторонниками и как бы американскими.

Еще в большей степени эта война ведется в информационном пространстве. При чем Россия ее уже проигрывает. Уже проиграла. Потому что во всем мире никогда прежде к России не было такого негативного отношения. Во всяком случае, начиная с конца Советского Союза. Собственно говоря, и в советские времена так скверно к России не относились. Были выплески, когда началось набег в Афганистан, когда была агрессия Северной Кореи против Южной Кореи. Когда совершались экологически опасные для только земного шара ядерные испытания. Но это было локально. А сейчас это в значительной степени уже системно.

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Мне кажется, что можно говорить о том, что путинский режим, который полез в 14-м году в мышеловку за бесплатным сыром путинской популярности, теперь оказался в этой самой мышеловке, о чем Путина в 2014-ом году честно предупреждали.

И теперь он сидит с победным видом в мышеловке и делает вид, что руководит мировыми процессами.

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