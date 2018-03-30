Движение "Справедливость" намерено продемонстрировать, что деньги – не главное на президентских выборах, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман руководитель политсилы, прежний председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Наливайченко: Рекламы у нас нет, не заказываем мы лживые сюжеты, джинсу не гоним и не собираемся Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, Наливайченко ответил: "Ну у нас еще выборов нет... Доверие людей будет – однозначно буду".По словам Наливайченко, его фамилию не включают в соцопросы о президентских выборах и рейтинги, потому что его политсила "не платит деньги"."Очень просто: потому, что мы не платим деньги. "Впишите нас и допишите нам", как сейчас власти дописывают, в три–четыре раза больше… Я говорю о тех, кто любит шалить с рейтингами со времен Януковича (беглого экс-президента Виктора Януковича – ). Не это главное", – сказал Наливайченко.На вопрос, где "Справедливость" возьмет деньги на предвыборную кампанию, экс-глава СБУ ответил, что его политсила работает без денег."И мы первыми покажем пример, что не деньги главное на выборах: неважно, парламентских и президентских, – а люди, общение с ними… следовательно нам не нужно ни 100, ни 200 [миллионов], и рекламы у нас нет, и не заказываем мы лживые сюжеты, джинсу не гоним и не собираемся", – продолжил Наливайченко.По его словам, общий бюджет "Справедливости", "включительно с офисом на четыре комнаты 24 тысячи"."Вот и все расходы… Я уверен, что можно и нужно остаться в разумных [пределах]: или взносы есть, или люди поддержали, лучше всего – из малого бизнеса. И делать это максимально прозрачно. Единственное, чем сейчас власть занимается, – каждого, кто поддерживает оппозицию, в том числе и нас, тут же начинают или преследовать, или душить их небольшой бизнес. Ну это уже наша борьба", – сказал прежний председатель СБУ.Центр социальных исследований "София" представил результаты мартовского опроса, согласно которым, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше всех голосов набрали бы председатель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Президентские выборы состоятся в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки наливайченко что деньги нас или Теги: политика