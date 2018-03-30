|
Наливайченко: Если будет доверие людей, однозначно буду баллотироваться в президенты Украины
|
30.03.2018 13:57
|
Движение "Справедливость" намерено продемонстрировать, что деньги –
не главное на президентских выборах, заявил в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман руководитель политсилы,
прежний председатель Службы безопасности Украины Валентин
Наливайченко. Наливайченко: Рекламы у нас нет, не заказываем мы
лживые сюжеты, джинсу не гоним и не собираемся Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, собирается ли он
баллотироваться в президенты, Наливайченко ответил: "Ну у нас еще
выборов нет... Доверие людей будет – однозначно буду".По
словам Наливайченко, его фамилию не включают в соцопросы о
президентских выборах и рейтинги, потому что его политсила "не
платит деньги"."Очень просто: потому, что мы не платим деньги.
"Впишите нас и допишите нам", как сейчас власти дописывают, в
три–четыре раза больше… Я говорю о тех, кто любит шалить с
рейтингами со времен Януковича (беглого экс-президента Виктора
Януковича – ). Не это главное", – сказал
Наливайченко.На вопрос, где "Справедливость" возьмет деньги на
предвыборную кампанию, экс-глава СБУ ответил, что его политсила
работает без денег."И мы первыми покажем пример, что не деньги
главное на выборах: неважно, парламентских и президентских, –
а люди, общение с ними… следовательно нам не нужно ни 100, ни 200
[миллионов], и рекламы у нас нет, и не заказываем мы лживые сюжеты,
джинсу не гоним и не собираемся", – продолжил Наливайченко.По
его словам, общий бюджет "Справедливости", "включительно с офисом
на четыре комнаты 24 тысячи"."Вот и все расходы… Я уверен, что
можно и нужно остаться в разумных [пределах]: или взносы есть, или
люди поддержали, лучше всего – из малого бизнеса. И делать это
максимально прозрачно. Единственное, чем сейчас власть
занимается, – каждого, кто поддерживает оппозицию, в том числе
и нас, тут же начинают или преследовать, или душить их небольшой
бизнес. Ну это уже наша борьба", – сказал прежний председатель
СБУ.Центр социальных исследований "София" представил результаты
мартовского опроса, согласно которым, если бы выборы президента
Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше всех голосов
набрали бы председатель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия
Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и
сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий
Бойко. Президентские выборы состоятся в Украине в 2019 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира