Ровно неделя прошла с того момента, как закончился конкурсный отбор в члены Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Ровно неделя, как предложены кандидатуры на пять из семи мест регулятора — по сути НКРЕКП будет обновлена практически полностью. Неделя как фамилии кандидатов стали известны и никакого интереса это не вызывает.

А между тем НКРЕКП это тот самый орган, который устанавливает цены на свет, воду, отопление, мусор. Кроме этого НКРЕКП определяет тарифы на транспортировку газа.

Казалось бы, людей которые определяют вышеперечисленные цены, нужно рассматривать под самой большой лупой, но, как не странно, ни о конкурсе, ни о его результатах украинские СМИ практически не говорят.

Проведение самого конкурса, тоже, оставило массу вопросов. Не смотря на то, что по закону о НКРЕКП конкурс должен проходить прозрачно, открыто, с аудио- и видео трансляциями, комиссия, во главе с Василием Котко провела небольшие манипуляции и в результате открытым и прозрачным были прием документов и оглашение результатов, сам же конкурс прошел абсолютно закрыто.

Кто же стал победителями конкурса? Чьи имена будут предложены Петру Порошенко для дальнейшего утверждения?

Александр Формагей, адвокат, работал в Центрэнерго и Укргидроэнерго

Елена Антонова, экономист, работала в ДТЕК

Дмитрий Коваленко, инженер-электротехник, с 2012 года работает в структуре НКРЕКП

Оксана Кривенко, экономист, с 2012 года работает в структуре НКРЕКП

Андрей Борисенко, кандидат технических наук, работал в Запорожоблэнерго и Укрэнерго.

Алексей Магда, инженер-электрик, работал в Центрэнерго, Схидэнерго, Днепрэнерго, Укрэнерго

Валерий Цаплин, физик, с 1997 года в структуре НКРЕКП

Руслан Кайдаш, электромеханик, с 2004 года в структуре НКРЕКП

Дмитрий Олефир, инженер-электрик, работал в Укрэнерго

Евгений Магльований, информации на сайте конкурса о нем вообще нет! Из открытых источников ясно, что он так же работает в структуре НКРЕКП

Итак, что мы имеем из 10 кандидатов отобранных в результате непрозрачного конкурса половина уже работает в структуре регулятора. Напомню, что конкурсную комиссию также возглавлял прежний сотрудник НКРЕКП Василий Котко. Такой подбор, по словам Василия Григорьевича обусловлен необходимостью иметь опытных сотрудников, которые разбираются в своем деле. При этом Василий Котко не скрывает, что именно этому составу НКРЕКП предстоит провести крупнейшую реформу газового и электрического рынка Украины. Как именно проведут реформу люди работающие в регуляторе с 1997, к примеру, года у меня, почему-то, сомнений нет.

И, поневоле, задашься вопросом — почему всю прошедшую неделю, на нас, со всех экранов лилась сплошная Савченко и никто, ни разу, не задался вопросом — а кто все эти люди, которые в ближайшие годы, будут устанавливать всем нам цены на коммуналку и определять правила игры на рынке?

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