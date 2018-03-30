Ранее генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, информирует svodka.net.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.

Почему он не явился, собеседник не сообщил.

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На данный момент Холодницкий находится на работе.

Обновление. Руководитель департамента ГПУ по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк, уточнил, что Холодницкий не пришел на вызов для предоставления образцов своего голоса, передает «Укринформ». «Следователь департамента расследования в сфере экономики вызвал Холодницкого для предоставления образцов голоса, однако он не явился на 10 часов», — сказал он.

Гуцуляк подчеркнул, что в случае повторной неявки к Холодницкому применят привод.

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Обновление. Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро просят Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

«В рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ вместе с ГПУ, по добытым в ходе следствия фактам в КДКП с подписями генпрокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», — написал он.

Лысенко добавил, что прокурор может быть привлечен к ответственности в порядке дисциплинарного производства, согласно ч.1 ст. 43 Закона «О прокуратуре», по следующим основаниям: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора, которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.

Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке «фантастикой».

Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.

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