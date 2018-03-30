Интернет-изданию "ГОРДОН" нужны переводчики, которые в совершенстве
знают украинский и русский языки. Издание "ГОРДОН" ищет
переводчиков Фото: pixabay.com Интернет-издание "ГОРДОН" ищет
опытных переводчиков на будни и выходные.Наши требования к
кандидату:
Мы отдаем предпочтение переводчикам с опытом работы в
интернет-изданиях. Работа удаленная, следовательно вы можете
жить в любом регионе Украины. Резюме присылайте
на editor@gordonua.com.
- филологическое образование, редакторский или корректорский
опыт;
- идеальное знание украинского и русского языков;
- умение быстро вникнуть в контекст;
- оперативность;
- компьютерная грамотность (нужно будет быстро научиться работать
в админке).
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