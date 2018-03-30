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Издание "ГОРДОН" ищет переводчиков
30.03.2018 14:05
Интернет-изданию "ГОРДОН" нужны переводчики, которые в совершенстве знают украинский и русский языки. Издание "ГОРДОН" ищет переводчиков Фото: pixabay.com Интернет-издание "ГОРДОН" ищет опытных переводчиков на будни и выходные.Наши требования к кандидату:
  • филологическое образование, редакторский или корректорский опыт;
  • идеальное знание украинского и русского языков;
  • умение быстро вникнуть в контекст;
  • оперативность;
  • компьютерная грамотность (нужно будет быстро научиться работать в админке).
Мы отдаем предпочтение переводчикам с опытом работы в интернет-изданиях. Работа удаленная, следовательно вы можете жить в любом регионе Украины. Резюме присылайте на editor@gordonua.com.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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