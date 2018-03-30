НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Министерства обороны, подозреваемых в разворовывании более 149 млн грн государственных средств во время закупки топлива для потребностей оборонного ведомства.

Как сообщается на официальном сайте НАБУ, 28 марта этим лицам и их защитникам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Заместитель министра обороны Украины, директор и сотрудник отдела Департамента государственных закупок и снабжения материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фактический хозяин коммерческого предприятия, поставлявшего топливо для Минобороны, подозревается в совершении преступления по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК.

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