Суд в Калифорнии обязал кафе предупреждать об угрозе рака

Решение распространяется примерно на 90 компаний, связанных с продажей кофе, между которых - известная сеть Starbucks, сообщает DW.

Компании не смогли доказать в суде, что химическое вещество акриламид, которое содержится в кофе, не представляет потенциальный риск возникновения онкологических заболеваний.

Неправительственная организация CERT, которая в том числе информирует граждан о токсические вещества, подала в суд на сети кофеен еще в 2010 году. По мнению ее представителей, акриламид, который образуется при обжаривании кофе, является канценогенним. Согласно законам штата Калифорния, поскольку это вещество способно вызывать рак, то на упаковке с продукцией, в которой оно находится, должен стоять предупреждения.

Кофейные компании в свою очередь заявляют, что концентрация акриламида в кофе слишком незначительна, чтобы предупреждать об этом покупателей. Но доказать эту точку зрения в суде их представителям не удалось.

Теперь Ассоциация производителей кофе намерен обжаловать решение суда.

"Предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение", - отметил вице-президент ассоциации Уильям Мюррей.