|В Калифорнии сети кофеен обязали предупреждать об угрозе рака
|30.03.2018 14:07
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Суд в Калифорнии обязал кафе предупреждать об угрозе ракаСуд американского штата Калифорния обязал сети кофеен помещать на своей продукции предупреждение об угрозе возникновения рака.
Фото: gettyimages.com
Решение распространяется примерно на 90 компаний, связанных с продажей кофе, между которых - известная сеть Starbucks, сообщает DW.
Компании не смогли доказать в суде, что химическое вещество акриламид, которое содержится в кофе, не представляет потенциальный риск возникновения онкологических заболеваний.
Неправительственная организация CERT, которая в том числе информирует граждан о токсические вещества, подала в суд на сети кофеен еще в 2010 году. По мнению ее представителей, акриламид, который образуется при обжаривании кофе, является канценогенним. Согласно законам штата Калифорния, поскольку это вещество способно вызывать рак, то на упаковке с продукцией, в которой оно находится, должен стоять предупреждения.
Кофейные компании в свою очередь заявляют, что концентрация акриламида в кофе слишком незначительна, чтобы предупреждать об этом покупателей. Но доказать эту точку зрения в суде их представителям не удалось.
Теперь Ассоциация производителей кофе намерен обжаловать решение суда.
"Предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение", -отметил вице-президент ассоциации Уильям Мюррей.
Напомним, вч Энни из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе тестируют универсальный анализ крови CancerSEEK, который проявляет восемь видов рака , которые наиболее часто встречаются.