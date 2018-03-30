Сейчас сепаратисты сильно обеспокоены большим потоком людей, которые покидают пределы «ДНР» и уезжают в Украину.

Массовая безработица, смехотворные зарплаты и непрекращающиеся давление со стороны «защитников» - вынуждают местных жителей переезжать на подконтрольную Украине территорию, пишет со ссылкой на .

Видя все это, «самопровозглашенные власти» пытаются привлечь людей тем же, что делали их коллеги тысячи лет назад: хлебом и зрелищ.

Пить нужно!

Так как хлеб боевики оставляют себе, то делиться с местными жителями они решили лишь алкоголем. При этом, как известно, с декабря 2017 года на территории «ДНР» можно приобрести лишь местную алкогольную продукцию (читай «шмурдяк») или российского производства, так как от украинских марок «власти» отказались.

Для того чтобы жители покупали это пойло и тем самым тупели, сепаратисты даже привлекли своего «министра здравоохранения» Александра Оприщенко, который высказался однозначно: «пить надо!».

«Ужесточение требований к алкогольной продукции влечет за собой сокращение поступлений налогов с алкогольной продукции и, как следствие, уменьшение поступлений в Республиканский бюджет «ДНР». В связи с вышеизложенным, а также учитывая тяжелое экономическое положение вследствие ведения военных действий на территории «ДНР», внесение изменений в постановление по ужесточению требований к алкогольной продукции в настоящее время считаем преждевременным», - ответил он на предложение одного из депутатов сократить производство алкогольной продукции, а слабоалкогольную вообще запретить.

Дончане подтверждают, что если продуктовые прилавки нередко бывают пустыми, то стеллажи с алкоголем всегда полные.

Вот совсем недавно я ходила за гречкой, и еще нужно было что-то прикупить, - поделилась опытом местная жительница Виктория. – Так вот на фоне пустых полок в магазине, очень хорошо смотрелись различные виды водки. Она была на любой вкус и располагалась сразу рядом со входом в магазин. Хочешь-не хочешь, а ты ее увидишь».

Что смотрим?

За зрелищем же горожане идут в местные театры и филармонии. Как рассказала Знай.ua жительница Донецка Наталья Орлюк, культурная жизнь в городе присутствует.

«Как зритель скажу, что театры и филармонии заполнены, много спектаклей, концертов. Мир моды так же развивается, не смотря на такую обстановку, когда основной клиент уехал», - сообщила она.

Правда стоит добавить, что в театрах репертуар не меняется годами и ставят в большинстве своем одно и то же. Поэтому зритель уже наизусть знает, что будет происходить на сцене.

«В кино лично я хожу очень редко, - поделился с нами еще один локальный житель Игорь Проценко. – У нас премьеры выходят с таким опозданием, что успеваешь все их посмотреть в хорошем качестве в интернете».

Если посмотреть на свежие афиши кинотеатров, то можно увидеть, что действительно сейчас в Донецке показываются те ленты, которые, например, в прошли еще несколько месяцев назад.





Если же посмотреть на программы в местных Домах культуры, то в глаза сразу кинется советский формат, который будет интересен, вероятно, лишь людям, которые жили еще при Сталине. Поэтому неудивительно, что большинство разумного и трудоспособного населения продолжает покидать «ДНР», так как уже и глупому ясно, что «местные власти» способны только набивать свои карманы, а не пытаться прекратить войну.

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