Власти Саудовской Аравии за последние несколько дней освободили из-под стражи не менее двух десятков человек, ранее обвиненных в коррупции. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, передает По сведениям источников издания, в число освобожденных в течение последней недели вошли влиятельные лица между которых, в частности, прежний министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с проектом по расширению мечети в Мекке. В числе выпущенных из-под стражи - принц Турки бин Халид, а также прежний помощник министра финансов и экс-руководитель компании Saudi Telecom. “Все они вышли на свободу, — приводятся в публикации слова источника из числа саудовских чиновников. — Выпустили не менее двух десятков человек, если не больше”. Он также отметил, что вскоре начнутся судебные разбирательства по обвинению в коррупции. В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в отель в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены приблизительно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов власти в обмен на освобождение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



