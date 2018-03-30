|Мерайя Кэри сделала предложение своему возлюбленному
|30.03.2018 14:12
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Известная американская певица Мэрайя Кэри оригинально намекнула своему возлюбленному, что хотела бы выйти за него замуж, сообщает Viva.
По словам подруги Мэрайи Кэри, певица недавно сочинила песню, которую посвятила своему возлюбленному, Брайану Танаке.
Стоит отметить, в песне есть очевидный намек на то, что она не против выйти за него замуж. "
"Это было очень похоже на предложение. И как ни странно, Брайан позитивно отреагировал на признание возлюбленной и согласился. Впрочем, кольцо певице он пока не преподнес" - утверждает источник.
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