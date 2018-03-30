Известная американская певица Мэрайя Кэри оригинально намекнула своему возлюбленному, что хотела бы выйти за него замуж, сообщает Viva .

По словам подруги Мэрайи Кэри, певица недавно сочинила песню, которую посвятила своему возлюбленному, Брайану Танаке.

Стоит отметить, в песне есть очевидный намек на то, что она не против выйти за него замуж. "

"Это было очень похоже на предложение. И как ни странно, Брайан позитивно отреагировал на признание возлюбленной и согласился. Впрочем, кольцо певице он пока не преподнес" - утверждает источник.

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