Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Ситник подали в квалификационно-дисциплинарную комиссию жалобы на руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Холодницкий возглавил САП 1 декабря 2015 года Фото: Назар Холодницький / Facebook Генпрокурор отметил, что сегодня в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ, он вместе с директором НАБУ Артемом Ситником направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков."В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности заместителя генпрокурора – руководителя САП", – заявил Луценко. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/907038082828701 21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора."Українські новини" писали, что главу САП принуждали подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого. Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".Вчера Сытник заявил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.Сегодня LB.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ. В ведомстве эту информацию подтвердили, отметив, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса. Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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