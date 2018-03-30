|Дело Скрипаля: в МИД РФ подтвердили вызов руководителей дипмиссий ряда стран
|30.03.2018 14:20
|
В пятницу, 30 марта, в МИД России вызываются руководители дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Twitter российского внешнеполитического ведомства, передает
"30 марта в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, которые делали недружественные действия в отношении России в знак солидарности с Великобританией из-за так называемого "дела Скрипаля". Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали послов четырех европейских стран.
Как сообщал 26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Кроме того, около 20 европейских стран, в том числе Украина, также выслали россиян.
НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве.
В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов
Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.
Теги: новости мира видео видео сводки марта россии стран мид унн