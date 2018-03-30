В пятницу, 30 марта, в МИД России вызываются руководители дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Twitter российского внешнеполитического ведомства, передает

"30 марта в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, которые делали недружественные действия в отношении России в знак солидарности с Великобританией из-за так называемого "дела Скрипаля". Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали послов четырех европейских стран.

Как сообщал 26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Кроме того, около 20 европейских стран, в том числе Украина, также выслали россиян.

НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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