Процесс привлечения советника для приватизации государственного пакета (78,3%) акций энергокомпании «Центрэнерго» может стать причиной коррупционного скандала.

Об этом пишет издание «Апостроф» в материале «Советники для «Центрэнерго»: вопросы без ответов».

Издание напоминает, что прошел уже месяц с того момента как Кабинет министров окончательно утвердил польский филиал компании Ernst & Young в качестве советника для продажи контрольного пакета «Центрэнерго». Заминка с процессом подбора советника стала, по данным издания, одной из причин переноса приватизационного конкурса с 2017 на 2018 год. В частности, вопросы вызвала цена услуг советников.

Ссылаясь на свои источники, издание утверждает, что Министерство финансов отказались завизировать проект распоряжения Кабмина, а также соответствующие изменения в госбюджет, в котором предлагалось выплатить советникам сумму в $3 млн.

«Дело в том, что первоначально в проекте якобы фигурировала размытая формулировка «в случае успешной продажи объекта», по факту которой советнику полагалась половина выплаты (первая половина – безусловная предоплата). В Минфине заметили, что это противоречит законодательству», — отмечает издание. На правительственном комитете 8 ноября 2017 года документ был отправлен на доработку.

Через некоторое время он снова был вынесен на комитет. Но там не только не были учтены замечания Минфина, но и не было пункта о предоплате – советнику предлагалось выплатить сразу все $3 млн из госбюджета. Именно в этой формулировке документ и стал распоряжением №111 от 21 февраля 2018 года.

Кроме того, отмечает издание, документ не выносился на профильную Рабочую группу Кабмина по приватизации, несмотря на то, что в положении об этой группе прямо предусмотрено ее участие в разработке таких документов.

Издание задается рядом вопросов о том, почему сложилась такая ситуация и как из нее выйти. В частности, непонятно, почему Фонд и правительство приняли решение привлекать советника, если это не является обязательным, а также если придется передавать ему полномочия Фонда, предусмотренные законодательством. Не ясной остается логика утверждения суммы в $3 млн в качестве гонорара советникам, при том что это 20% только годового бюджета Фонда на мероприятия, связанные с подготовкой объектов к приватизации в 2018 году.

Нет ответа и на то, кто будет контролировать эффективность использования этих средств, кто будет нести ответственность за некачественно выполненную работу советника по подбору инвесторов, заниженной цене, повышению инвестпривлекательности и вообще что такое «успешная продажа имущества», которую хотят вменить советнику, чтобы оправдать его заоблачный гонорар.

«Не может ли появление «советников» означать реализацию банальных коррупционных схем? Готово ли НАБУ расследовать подобные факты? И как может ли это повлиять на громкую сделку по продаже «Центрэнерго»?… Кто пролоббировал распоряжение правительства практически без изменений относительно привлечения советника на продажу «Центрэнерго»? И нельзя ли назвать это превышением полномочий?», — пишет издание.

По мнению журналистов, на все эти вопросы могут дать ответы не только Фонд и руководство правительства, но и Национальное антикоррупционное бюро.

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